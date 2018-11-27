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  3. 27 Kasım 2018 22:26

Radyo programcısı evinde ölü bulundu

Lübnan'da radyo programcılığı yapan İngiliz radyocu evinde ölü bulundu.

Radyo programcısı evinde ölü bulundu
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Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta radyo programcılığı yapan  İngilterevatandaşı Gavin Ford evinde ölü bulundu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, uzun yıllardır Lübnan'da  yaşayan ve radyo sunuculuğu yapan İngiliz Gavin Ford'un, başkent Beyrut'un  kuzeydoğusundaki Beyt Murri'de yer alan evinde ölü bulunduğu belirtildi.

Ford'un ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmeyen haberde, güvenlik  güçlerinin konuyla ilgili soruşturma başlattığı aktarıldı.

Öte yandan Lübnan'ın The Daily Star gazetesinin, İngiltere'nin Beyrut  Büyükelçiliği kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde ise Ford'un evinde  öldürüldüğü ve elçiliğin konuyu yakından takip ettiği ifade edildi.

Haberde ayrıca, Ford'un  20 yıldan uzun süredir Lübnan'da İngilizce  yayın yapan Radio One'da çalıştığı vurgulandı.

AA

radyo programcısı , lübnan , ingiliz
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