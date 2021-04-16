Rehber öğretmeninin verdiği cevaba soruşturma

Amasya’da rehber öğretmeninin gündüz uykusuyla ilgili soruya ‘çağın gereklilikleri’yle verdiği yanıt için soruşturma başlatıldı.

Amasya Serdar Zeren İlkokulu’nda 4’üncü sınıfların rehber öğretmeni M.T. bağımlılıkla mücadele eğitimi sürecinde 16 Mart 2021 tarihinde “Dengeli beslenme ve uyku düzeni” konulu rehberlik çalışması yaptı.

Cumhuriyet’ten Mehmet Menekşe’nin haberine göre; bir öğrenci “Peygamber efendimiz gündüzleri iki saat uyurmuş” diye görüş bildirdi. Bunun üzerine öğretmen M.T., “Çocuklar, içinde bulunduğumuz çağ ile bundan yıllar öncesi arasında farklar bulunmaktadır. Uyku ve dinlenme ihtiyacı bireylerin yaşlarına ve yaşadıkları ortama göre, gün içindeki tempolarına göre farklılıklar göstermektedir. Sizlerin gün içerisinde hem sosyal hem akademik hem de zihinsel olarak en üst düzeye ulaşabilmeniz için en ideal olan akşam 22.00 ile sabah 08.00 saatleri arası uykuda bulunmanız” diye yanıt verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

4. sınıf öğrencisi öğretmenin bu cevabını babası Amasya İmam Hatip Lisesi Okulu Müdürü olan Abdullah Avcı’ya anlattı. Avcı, öğretmen M.T hakkında şikâyetçi oldu. Okul Müdürü Halil Kaykana’nın durumu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bildirmesi üzerine öğretmen M.T hakkında “İnanca ve peygambere saygısızlık yapmak, öğrenciye travma yaşatmak, dini değerleri aşağılamak” suçlamasıyla soruşturma başlattı. Müfettişler, öğretmen ve öğrencilerin ifadesine başvurdu.

“EĞİTİMİ DİNSELLEŞTİRME POLİTİKALARININ ARACI”

Soruşturmaya tepki gösteren Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Mustafa Ölgün, yaşanan durumun öğretmenlere yönelik baskı ve yıldırma çalışmalarının somut bir örneği olduğunun altını çizdi. Ölgün, “Öğretmen dini değerlere ve peygamberimize yönelik olumsuz bir cümle kurmamıştır. Eğitimi dinselleştirme politikalarının aracı gibi kullanan zihniyetler bu yollara başvurarak amaçlarına ulaşmak istemektedirler. Bunu yapanın da bir eğitim yöneticisi olmasını, çocuğunu bu duruma alet etmesini, tüm sınıf arkadaşlarının sorguya çekilmesini kabul etmiyoruz” dedi.

Cumhuriyet