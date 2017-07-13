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  3. 13 Temmuz 2017 09:03

Reis ve Uyanış filmlerinin yönetmeni gözaltına alındı

Büyük tepkilere yol açan 15 Temmuz gecesinin anlatıldığı ''Uyanış'' filminin yönetmeni Ali Avcı, FETÖ'den gözaltına alındı.

Reis ve Uyanış filmlerinin yönetmeni gözaltına alındı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı, 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı, FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hayatını konu alan 'Reis' filminin yapımcısı, 15 Temmuz gecesini anlatan 'Uyanış' filminin ise yönetmeni olan Ali Avcı, terör örgütü FETÖ üyeliğinden gözaltına alındı.

Ali Avcı'nın evinde saklandığı belirlenen Yıldız Üniversitesi soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan ve bylock kullanıcısı olan Doç. Dr. Fetullah Karabiber de gözaltına alındı.

Ali Avcı'nın yönetmenliği üstlendiği Uyanış filminin fragmanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin darbe gecesi Kısıklı'daki evlerinde öldürülmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başına bir asker tarafından silah dayanması büyük tepkilere yol açmıştı.

Skandal ! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini basıp, ailesini öldürdüler !Skandal ! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini basıp, ailesini öldürdüler !

REİS FİLMİ TUTMAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatını anlatan "Reis" filmi ile adını duyuran Ali Avcı, gişede umduğunu bulamamıştı. Vizyonda kaldığı 8 hafta boyunca 189.074 seyircinin izlediği Reis filmi yaklaşık 2 milyon TL hasılat elde etti.

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