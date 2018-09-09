Rekor üstüne rekor kıran doların turşusunu kurdular

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi'nde turşu üretimi yapan bir şirket, 'dolar turşusu' kurdu. İki kavanoz dolar turşusu kuran şirket yetkilileri, kavanozlardan birini, Gedelek Turşu Festivali´nde stantları gezen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu´na hediye etti.

Türkiye’nin önemli turşu üretim merkezlerinden Bursa’nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Gedelek Mahallesi’nde düzenlenen “5. Gedelek Turşu Festivali” başladı. Festivale katılan bir turşu firmasının standında yer alan ve içine dolar görünümlü banknotların konulduğu temsili “dolar turşusu”, ilgi gördü. Dolardaki artışa dikkati çekmek amacıyla kurulan iki kavanoz dolar turşusu, firma sahibi tarafından stantları gezen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na (sol 3) hediye edildi.

Dolar turşuları, firma yetkilileri tarafından stantları gezen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan’a hediye edildi. Şirket yetkilileri dolardaki yüksek kur artışına rağmen, olası zamları fiyatlara yansıtmayacaklarını söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da dolar turşusunu alarak firma yetkililerine teşekkür etti.