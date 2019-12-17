Resmi Gazete'de tartışma yaratan kararlar ! CHP'den tepki

14 Aralık'ta yayımlanan Resmi Gazete'de faizsiz finansın denetim standartlarıyla ilgili kurallar belirlendi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Resmi Gazete'de yayımlanan kuralların içerisinde yer alan şeriat hükümlerine dikkat çekti. Ayetlerle örnekler verilen Resmi Gazete'deki yayımın Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirten Öztrak, "Yoksa Türkiye ikili hukuk sistemine geçti de milletimizin mi haberi yok?" dedi.

İslami finans kuruluşlarının faizsiz finans uygulamaları konusunda denetleme standartlarını belirleyen kurallar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kurallar içerisinde Kuran’dan ayetlerin bulunması dikkat çekerken Resmi Gazete’de, ‘Bağımsız Denetimin Amacı ve İlkeleri’, ‘Bağımsız Denetçi Raporu’, ‘Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları’, ‘Bağımsız Denetçi Tarafından Fıkhi İlke ve Kurallara Uygunluğun Test Edilmesi’, ‘Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hata ve Hileye İlişkin Sorumlulukları’ ile ‘Fıkhi Denetim (Faizsiz Finans Kuruluşlarının Fıkhi İlke ve Kurallara Uygunluk Sağlamasına Yönelik Güvence Denetimi)’ konu başlıkları yer aldı.

“ANAYASA’NIN LAİKLİK İLKESİNE AYKIRI”

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Resmi Gazete’de yayımlanan kurallarla ilgili SÖZCÜ’ye özel açıklamalarda bulundu.

Resmi Gazete’deki kuralların Anayasa’daki laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirten Faik Öztrak, “Bu denetim elemanlarının uyacağı etik kurallar tamamen fıkha dayandırılmış. Denetimin etik ilkeleri ile fıkhın ne ilgisi var? Yoksa Türkiye ikili hukuk sistemine geçti de milletimizin mi haberi yok?” dedi.

Bu yapılanın dini ve inancı istismar etmek olduğunu söyleyen Öztrak, “İktidar oy kaybettikçe bu tür sonuç getirmeyecek olan istismarlara yeltenmeye kalkmaktadır. Bunu son derece yanlış buluyoruz. Mesleki kuruluşları bu düzenlemelerle ilgili olarak itirazlarını yapmak üzere göreve davet ediyoruz” ifadesine yer verdi.

DİNİ TANIMLAMALAR YAPILDI

Allah-u Teâlâ korkusuyla davranma, erdemli olma ve işini mükemmel yapma, takva, ihlas gibi dini kavramların da yer aldığı Resmi Gazete’deki kurallarda, denetçinin Allah’a karşı sorumluluklarını yerine getirmesinin diğer sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda yardımcı olacağı vurgusu yapıldı.

AYETLER DE YER ALDI

Denetim standartlarıyla ilgili yayımda, Kuran-ı Kerim’deki Zilzal Suresi’nden “Kim ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir” şeklinde örnekler de verildi.

LİYAKAT AYET VE HADİSLERLE AÇIKLANDI

İslam denetçilerinin sorumlulukları, “Her halde ücretle tutuklarının en hayırlısı ve güvenilir olan bu adam olacaktır… Hepiniz çobansınız; hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz” şeklinde ayetler eşliğinde vurgulandı.

Liyakat konusunda, “Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini iade et. Sana hainlik eden sen hainlik etme” hadisi örnek verildi.