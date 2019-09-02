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  3. 02 Eylül 2019 07:41

Rize'de kaybolan 6 kişi bulundu

Rize'de kendilerinden haber alınamayan 1'i çocuk 6 kişiye ulaşıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. 6 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Rize'de kaybolan 6 kişi bulundu
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Rize Valisi Kemal Çeber, yaptığı yazılı açıklamada, cuma günü öğle saatleri itibarıyla Küçükçayır köyü Paşaçukuru Deresi mevkisinde vadiye girerek kaybolan ve kendilerinden haber alınamayan 1'i çocuk 6 kişiye, İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu ulaşıldığını belirtti.

Öte yandan Çeber, 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

Rize'de 30 Ağustos Cuma günü öğleden sonra Handüzü Yaylası'na giden biri çocuk 6 kişi, bölgede balık tutmak ve kamp yapmak için Paşaçukuru Deresi bölgesine inmiş, sağanak yağışın ardından da derenin yükselmesiyle cumartesi günü mahsur kaldıklarını bildirerek, yetkililerden yardım istemişti. Ancak bu kişilerle daha sonra telefonlarının şarjı bitmesi üzerine irtibat kesilmişti.

KONTROL AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Sağlık durumları iyi olan 6 kişi ambulanslarla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Rize Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

AA-DHA

rize , kayıp
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