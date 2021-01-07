Rötar yapan Türksat 5A uzaya fırlatılacak

Türkiye'nin yedinci uydusu fırlatılmaya hazır. Türksat 5A, yarın Türkiye saatiyle saat 04.26'da uzaya gönderilecek.

30 yıl hizmet verecek

TÜRKSAT 5A'nın yapımına 2017 yılının Kasım ayında başlandı. 3 yıllık üretim ve test aşamasından sonra Türksat 5A, 31 derece doğu yörüngesinde hizmet verecek. Türkiye'nin 5'inci nesil uydusu 30 yıl ömre sahip olacak.

Uydu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden fırlatılacak. Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada kullanılacak. TÜRKSAT 5A, geniş kapsama alanı ile TV yayıncılığı ve veri haberleşme hizmeti verecek.

Yılın ikinci çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak

Türksat 5A'nın, 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi bekleniyor. Uydunun bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.