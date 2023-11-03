Saadet ve Gelecek Partili vekiller Gazze için yola çıktı
Gelecek ve Saadet Partilerinin TBMM Grubundan oluşan milletvekili heyeti Gazze’ye yapılan insani yardım çalışmalarını desteklemek ve yerinde incelemek amacıyla Mısır’a gitti.
Sabah saatlerinde Mısır’a gidecek olan Ankara Milletvekili Mesut Doğan, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İstanbul Havalimanı VIP Salonu’nda partililer tarafından uğurladı.
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