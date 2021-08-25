Sabah Türkiye'ye gelip dükkanını açıp akşam Suriye’ye geri dönüyor

Suriyeli bir mültecinin Hatay’da işyerini açtığı, akşam da Suriye’ye döndüğü ortaya çıktı.

İYİ Parti’li İlay Aksoy Hatay’da esnafları ziyaret etti. Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı ilde bir skandal ortaya çıktı. İlay Aksoy’un ziyaret ettiği esnaflardan biri, “Bayramlarda gümrük ana baba günü. Eğer sen gidip geliyorsan demek ki senin ülkende sorun yok. Mesela çarşıda Suriyeli esnaflar var. Burada sabah dükkanını açıp akşam da ülkesine gidiyor. Eskiden gümrük açıkken biz de gidip geliyorduk. Ama şimdi biz de gidemiyoruz” dedi.