Saç Analisti Murat Kılıç: Sektörde Fark Yaratan Çalışmalarda Bulunuyoruz

16 yaşından beri sektörde bulunan Saç Analisti Murat Kılıç, kariyer hayatında farklı durak noktalarına sahip.

2015 yılında Toni&guy ile 3 yıl çalışmış, ardından THEMOST kuaför markasıyla iş birliği içerisinde bulunmuştur. Sektörde fark yaratan çalışmalar içerisinde olduklarının altını çizen Kılıç, “Koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Doğru iletişim ve koordinasyon, başarılı uygulamalar adına çok önemli. Müşteri taleplerinin en iyi şekilde karşılanması için iletişim ve koordineli çalışmaya önem verilmeli.” ifadelerinde bulundu.

Uzun süredir sektörde yer aldığını ve saç şekillendirme konusunda tecrübe edindiğini belirten Murat Kılıç, “2015 yılında Toni&guy ile 3 yıl çalışmalarda bulundum. Ardından 2018 yılında THEMOST kuaför markasıyla anlaşma sağlayarak iş birliği içerisinde oldum. Halihazırda Theomost Bahçeşehir ve Theomost Beylikdüzü şubelerinin kurucu ortağıyım. Bizim için her zaman müşteri memnuniyeti önemlidir. Hizmet anlayışımızın temelinde bu düşüncenin yer aldığını söyleyebilirim. Ayrıca ekip içerisindeki koordinasyona da çok fazla önem veriyoruz.” sözleriyle kariyer hayatıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Koordineli Bir Şekilde Çalışıyoruz

Ekip içerisinde doğru iletişim kurduklarını ve koordineli bir şekilde çalıştıklarını belirten Murat Kılıç, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Koordineli çalışma, süreç içerisinde yaşanabilecek aksamaların minimuma indirilmesini sağlıyor. Bu nedenle koordinasyon çok şey demek. Biz de ekip içerisinde koordinasyonu çok iyi şekilde sağladığımız için hem müşteri memnuniyetini hem de çalışan verimliliğini arttırmış bulunmaktayız.”

Müşteri Memnuniyetini Her Daim Önceliyoruz

Başarılı bir hizmet için müşteri memnuniyetinin önemli bir konumda bulunduğunun altını çizen Murat Kılıç, “Müşteri memnuniyeti adına çok özel bir çalışma içerisindeyiz.” dedi. Açıklamalarını sürdüren Kılıç, şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı: “Kuaförlük alanında müşteri memnuniyeti her şeyden önemlidir. Kuaföre gelen bir müşteri, talep ettiği uygulamanın en iyi şekilde gerçekleştirilmesini ister. Eğer müşteri taleplerini karşılama noktasında yetersizseniz, müşteriyi kaybetmeniz muhtemel. Bu nedenle müşterilerin isteklerini doğru şekilde anlamak, taleplere uygun bir hizmet anlayışı içerisinde bulunmak; müşteri memnuniyetinin sağlanmasını mümkün kılıyor. Biz de uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin isteklerini, öneri ve şikayetlerini dikkate alarak yenilikçi bir çalışma içerisinde bulunuyoruz. Ayrıca sektörü yakından takip ederek hizmetimizi sürekli güncelliyoruz.”