Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması

Türkiye'de koronavirüs vakasının görülmesinin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjdeli bir haber geldi. Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Koca, virüsün 2 ay sonra etkisini yitireceğini belirterek hayatın normale döneceğini söyledi.

"2 AY DİRENELİM"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2 ay direnelim. Yazın virüsün etkisi azalıyor. Bilim Kurulumuzun öngörüsü bu yöndedir. Bu hastalık daha çok bir kış enfeksiyonu. Tedbir alırsak, yayılmayı önlersek, büyük olasılıkla, 2 ayda hayat normale döner" ifadelerini kullandı.

DSÖ DE HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Çin'de Ulusal Sağlık Komisyonu'nun görevlendirdiği ekibin başında bulunan ve hükümete danışmanlık yapan Zhong Nanshan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) pandemi ilan ettiği koronavirüs kriziyle ilgili tarih verdi.

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre; 83 yaşındaki Nanshan, salgının ne zaman biteceği yönünde sorulan bir soruya "Pandeminin Haziran ayında bitmesini bekliyoruz" yanıtını verdi.

"TEKRARLAMA ORANI ÇOK DÜŞÜK"

Çin'de durumun iyiye gittiğini belirten Zhong, "İyileşen hastalarda enfeksiyonun tekrarlama oranı çok düşük. Bu da insanlık için umut verici" ifadelerini kullandı.

DÜNYA ÜZERİNDE 4 BİNİ AŞKIN İNSAN ÖLDÜ

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle toplamda 4 bin 641 kişi yaşamını yitirdi. 120 bini aşkın vakanın bulunduğu ölümcül virüste, 70 bine yakın kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.