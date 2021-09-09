Sağlık Bakanı Koca'nın sürprizini bozuyoruz! İşte açıklayacağı ''sürpriz''

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün. 18.00'de rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım" açıklamasını yaptı. Bakan Koca'nın bu paylaşımı merak konusu oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün" sözlerine yer verdi.

18.00'de bir açıklama yapacağını duyuran Koca, "Rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında" dedi..

İŞTE BAKAN KOCA'NIN SÜRPRİZİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "simge bir gün" paylaşımı merak konusu oldu. Saat 18.00'de kameraların karşısına geçeceğini duyuran Bakan Koca'nın, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşılama programında 100 milyon doz barajının aşılması sebebiyle açıklama yapacağı tahmin ediliyor.

Son zamanlarda artan vaka sayıları tedirgin edici seviyeye ulaştı. Dün yayımlanan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosuna göre, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı. 262 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de birinci doz aşı olanların sayısı 50 milyon 648 bin 789 kişiyi bulurken, ikinci doz aşı olanların sayısı 39 milyon 298 bin 396'a yükseldi. Üçüncü doz aşı 9 milyon 208 bin 878'e ulaştı. Toplam aşı uygalama miktarı ise 99 milyon 582 bin 607 oldu.