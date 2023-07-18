Sağlık Bakanlığı il il uyardı: Sokağa çıkmayın!
Geçen hafta başta İstanbul olmak üzere pek çok kentte hayatı olumsuz etkileyen sıcak hava dalgası geri dönüyor. Sağlık Bakanlığı, "Bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır" uyarısında bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, sıcak hava dalgasının, 19 Temmuz Çarşamba gününden itibaren tüm yurtta etkili olacağı belirtildi.
Sağlık Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından vatandaşlara 'yüksek sıcaklık' uyarısında bulundu. Bakanlık, aşırı sıcak havadan etkilenen grupları sıralayarak, "Özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır" uyarısında bulundu.
Sağlık Bakanlığı açıklamasında şunlar yer aldı:
"Aşırı sıcak havadan en çok etkilenen kişiler
- Kronik hastalığı olanlar
- 65 ve üstü yaştakiler
- Dört yaşından küçük çocuklar
- Obeziteden etkilenenler
- Gebeler
Özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır."
Aşırı Sıcak Havadan En Çok Etkilenen Kişiler— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) July 18, 2023
- Kronik hastalığı olanlar
- 65 ve üstü yaştakiler
- Dört yaşından küçük çocuklar
- Obeziteden etkilenenler
- Gebeler
❗ Özellikle bu gruplardaki kişiler, aşırı sıcak havada çok mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamalıdır. pic.twitter.com/4IERt6TDbi
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