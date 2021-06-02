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Sağlık Bakanlığı'na skandal suçlama: Tarihi geçmiş ilaçlar mı dağıtılıyor ?

Sağlık Bakanlığı'na skandal suçlama: Tarihi geçmiş ilaçlar mı dağıtılıyor ?

CHP Milletvekili Murat Emir, Covid-19 hastalarına son kullanma tarihi geçmiş favipiravir ilaçlarının verildiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı, milyonlarca kutu sipariş verilen ilaçları tükettirme derdine düştü, halk sağlığı suçu işliyor. Tıpkı favipiravirde olduğu gibi Sağlık Bakanının da son kullanım ömrü geçti" dedi.

Son günlerde filyasyon ekiplerinin Covid hastalarına son kullanma tarihi Mart-Nisan 2021 olan ilaçları verdiğini söyleyen Emir, “Hastalar itiraz ettiğinde de ‘Sağlık Bakanlığı gerekli incelemeyi yaptı, ilacı kullanmanızda bir engel yok’ gibi yanıtlar veriyorlar. Derhal bu skandala bir son verilmeli” diye konuştu.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre soru önergesi vererek konuyu Meclis gündemine de taşıyan CHP’li vekil, şu değerlendirmeyi yaptı: "Pandemiyle mücadeleyi tamamen AKP'nin siyasi ikbali üzerine kuran, buradan siyasi bir rant elde etmeye çalışan Sağlık Bakanı ilk günden beri hiç kimseyi dinlemedi. Bilim Kurulu'nun önerilerine dahi kulağını tıkayan Sağlık Bakanlığı, hiçbir bilimsel kritere bakmaksızın milyonlarca kutu ilaç siparişi verdi. Bakanlık, bu ilaçların kaç TL’ye mal olduğu, hangi firmaların bu ilaçtan ne kadar kazandığı sorularımızı ısrarla yanıtlamadı, kamuoyundan gizledi. Şimdi de bu ilaçları bir an önce halka tükettirmenin derdine düştüler. Sağlık Bakanının gözü öylesine dönmüş ki; hastalara son kullanma tarihi geçmiş favipiravir etken maddeli ilaç vermeye başladılar.”

Bakanlığın son kullanma tarihi geçmiş ilaçları hastalara vererek halk sağlığı suçu işlediğini vurgulayan CHP’li Emir, “Artık halkın sağlığıyla oynamayın" çağrısında bulundu.

 

Birgün

Etiketler covid-19 koronavirüs ilacı ilaç tarihi geçmiş ilaç sağlık bakanlığı fahrettin koca
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