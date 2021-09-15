Sağlık sisteminde krizi: Tüm ameliyatlar durabilir!

Medikalciler, devlet ve üniversite hastanelerinden 6 milyar liralık alacağını tahsil edemedikleri için yarın Ankara’da miting yapacak. Devlet borcunu ödemezse, hastanelerde acil olmayan tüm ameliyatlar durabilir.

Tıbbi cihaz, sağlık malzemesi ve ilaç firmaları, son 18 aydır kamudan tahsilatta güçlük çekiyor. Tüm Medikal Dernekler Federasyonu (TÜMDES) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, bu nedenle medikal sektörü olarak yarın (16 Eylül) Ankara’da miting yapacaklarını söyledi.

Delikanlı, 4 milyar TL’si kamudan, 2 milyar TL’si üniversite hastanelerinden olmak üzere firmaların toplam birikmiş alacağının 6 milyar TL’yi geçtiğini ve bu tutarın her geçen gün arttığını ifade etti.

Geçen yıl ekim ayında 19 milyar TL’lik birikmiş alacaklarını almakta sorun yaşadıklarını hatırlatan ve Birgün'den Berkay Sağol'a konuşan Delikanlı, “O dönem borçların ödenmesi için firmalardan yüzde 25 oranında feragat istediler. Firmalar alacaklarından feragat etmeyince, kararname çıkararak bunu kabul etmeye zorladılar. Sektörün yüzde 90’ı, alacaklarının yüzde 25’inden feragat etmeyi kabul etti ve bize o dönem borçların düzenli ödeneceğine dair söz verildi. Ancak döndük dolaştık yine aynı ödeme kriziyle karşılaştık” dedi.

"BUNUN SONU..."

Türkiye’de global firmaların dışındaki medikal firmalarının bilançoda zaten battığını belirten Delikanlı, “Firmaların neredeyse tamamı bankaya borçlu. Bugün bile alacaklarının tamamını alsalar zaten vergilere, maaşlara ve borçlara gidecek, belki yetmeyecek bile. Firmalar kepenk indirmedi ama fiili olarak batmış durumda. Yerli firmalar hammadde ve malzeme temin edemediği için bu sisteme yalnızca global firmalar dayanabilir ve bunun sonu tekelleşmeye gider” şeklinde konuştu.

Bu gidişle halk sağlığı sorunu yaşanacağını dile getiren Delikanlı, şunları söyledi:

"Sağlık Bakanı'nın makamının hemen arkasındaki Ankara Şehir Hastanesi’nde kalça protez ameliyatları yapılamıyor. Bu gidişle hastanelerde ameliyatlar duracak, ameliyat ipliği bulunamayacak, kalp pili bile takılamayacak. Üretim olmadığı ve ham madde alınamadığı için büyük bir halk sağlığı sorunu yaşanacak. Biz asla satış durdurma yapmayız ancak yaşanan bu duruma artık bir çözüm bulunmalı."