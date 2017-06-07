Şahin ile Saral karşı karşıya geldi ! Gergin anlar...

Şahinler ve Sarallar grupları arasındaki çatışmalara ilişkin açılan davada tutulduğu cezaevinden getirilen Sedat Şahin duruşmada savunma yapıyor. Duruşmada tarafların zaman zaman birbirlerine laf atması üzerine gerginlik yaşanıyor.

DURUŞMA SALONUNDA TARTIŞTILAR

Örgüt lideri suçlamasını kabul etmeyen Sedat Şahin, "Mafya adam satar, eroin satar. Ben hiçbirini satmıyorum. Yılllardır bu işlerden elimi ayağımı çektim. Özellikle kardeşim katledildikten sonra tamamen bu işleri bıraktım ve aileme sahip çıkmaya başladım" dedi.

Şahin "Siz bana bunun cezasını ister verirsiniz ister vermezsiniz. Ama ben bu suçlamayı kabul etmiyorum. O kisve bana uymaz" diye konuştu.







İddianamede bazı ölümleri azmettirdiği suçlamasını da kabul etmediğini belirten Şahin, kendisinin 19 Mayıs 2016'da öldürülmek istendiğini söyledi. Kendisini öldürmek isteyenlerin de belli olduğunu dile getiren Sedat Şahin, "Nezarethanede Burhanettin Saral ile karşılaştım. Yüzüme bakamadı" dedi. Şahin'in bu lafı üzerine yerinden kalkan Burhanettin Saral, "Niye senin yüzüne bakamıyorum. Kimsin sen" diye çıkıştı. Saral'ın bu çıkışı üzerine davanın tarafları yerlerinden kalkarak birbirlerine laf attı. Jandarma araya girerek tarafları susturdu.

"BURADA HESAPLAŞACAĞIZ"

Kardeşinin öldürülmesinde Burhanettin Saral'ın suçlayan Şahin, "Benim kardeşimi, canımı öldürenler çıkıp gazeteye 'öldürmedik' diye beyanat veriyor. Madem dışarı da yüz yüze hesaplaşamadık. Burada hesaplaşacağız" dedi. Bu sözlerin üzerine de yine taraflar yerlerinden kalkarak birbirlerine laf atmaya başladı. İzleyici sırasında oturan tutuksuz bazı sanıklar da ayaklanınca çevikkuvvet ve sivil polisler araya girerek gerginliği önledi. Duruşma Şahin'in savunmasıyla devam ediyor.

ADLİYEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan duruşmanın yapıldığı salon önünde çevik kuvvetin yanı sıra komandolar da güvenlik nöbeti tutuyor.



