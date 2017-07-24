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  3. 24 Temmuz 2017 17:27

Sahte alkol faciası önlendi ! Büyük baskın

İstanbul Bağcılar'da polisin bir apartmanın bodrumuna düzenlediği operasyonda 115 litre metil alkol ele geçirildi.

Sahte alkol faciası önlendi ! Büyük baskın
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İstanbul Bağcılar’da bir apartmanın bodrum katına kurdukları tezgahla sahte ve kaçak içki imal edip piyasaya süren bir şebekeye yönelik olarak yapılan operasyonda 2 şebeke üyesi 600 şişe kaçak ve sahte rakıyla, sahte ve kaçak rakı yapımında kullanılan 115 litre metil alkol ele geçirildi.

Yaptığı alan çalışmaları ve aldığı bir istihbarat üzerine Bağcılar da sahte ve Kaçak rakı piyasaya süren bir şebekeyi takibe alan polis, şebekenin bir binanın Bodrum katında imal ettiği rakıları piyasaya sürdüğünü belirleyince şebekeye  dün aksam 18.30’da operasyon düzenledi.

Teknik ve fiziki takiplerle desteklenerek yapılan operasyonda şebekenin K.K. ve F.İ. isimli iki üyesini imal ettikleri sahte rakıları paketlerken suçüstü yakalayan polis, rakı imalathanesine çevrilen adreste yaptığı aramalarda 600 şişe sahte rakı ele geçirdi.

Milliyet

rakı , imalat , bodrum , baskın
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