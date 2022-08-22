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Sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi

Van'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.

Sahte içki nedeniyle fenalaşıp, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 8 kişiden 2'si, dün hayatını kaybetti. Tedaviye alınan 6 kişiden 2'si ise bugün yaşamını yitirdi. Kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı, 4'e yükselmiş oldu. Diğer 4 kişinin ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, sahte içkilerin kente 3 gün önce getirilen malzemelerden hazırlandığını belirlemişti. Ekipler, soruşturmanın sürdüğünü belirtti. 

DHA

Etiketler sahte içki
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