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Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı!

Sakarya ve Kocaeli'de kar yağışı!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan resmi açıklamaya göre, bugün Sakarya ve Kocaeli'nin üst kesimlerinde kar yağışı yaşandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısıyla birlikte gece saatlerinde Sakarya’nın ve Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. 

 KAR YAĞIŞI ETKİLİ  OLDU

Bu çerçevede Sakarya’nın Hendek, Kocaeli’nin ise Kartepe ilçelerinin yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde de devam eden yağış bölgeleri beyaza bürüdü, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. 

Kar yağışının başladığını belirten İbrahim Ark, “Sakarya Hendek Dikmen Mahallesi bugün 6 Mart 2024 kar yağışı başlamıştır” derken Mehmet Köse, “Kar yağışı devam ediyor, görüyorsunuz anlatmaya gerek yok” ifadelerine yer verdi. 

Etiketler kar sakarya Kocaeli
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