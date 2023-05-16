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Sakarya'da 10 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sakarya'da 10 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 10 öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurdu.

Adapazarı Prof. Dr. Tansu Çiller Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tükettikleri poğaça, simit, çiğ köfte ve limonatadan dolayı mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetleri sebebi ile 10 öğrenci Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şubesi ile tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin olarak inceleme başlatıldı.

Etiketler hastane sakarya 10 ögrenci
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