''Şakkadanak ekonomist'' Necmettin Batırel'den ''pes'' dedirten ekonomi yorumu

AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen ve yıllar önce Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile canlı yayında girdiği tartışmayla gündem olan yazar Necmettin Batırel Türkiye ekonomisinin dünyada ilk 10'da olduğunu iddia edip, bu iddiasını da yine çok ilginç verilerle ispat etmeye çalıştı.

Yıllar önce katıldığı canlı yayında Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile girdiği dolar tartışması sonrasında kamuoyunda "Şakkadanak Ekonomist" olarak anılmaya başlayan, AK Parti'ye yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi yazarı Necmettin Batırel'den şaşırtan bir yazı daha geldi.

Bugün kaleme aldığı yazısında ülkede yaşanan enflasyon ve krizi görmezden gelen Batırel, ekonominin iyiye gitmeye devam ettiğini iddia etti.

Yazısında Türkiye'deki durumu diğer ülkelerle kıyaslayan Batırel, ''Ya Amerika... Dünyanın en büyük ekonomisinde durum nasıl? Tek kelime ile berbat! Ekonomi daralıyor, yani küçülüyor… İnsanlar işlerini kaybediyor, artan hayat pahalılığı karşısında hayat mücadelesi veriyor” dedi.

Necmettin Batırel, “Nasıl başardık ama?” başlıklı yazısında, “Peki Türkiye? Biz de küçülecek miyiz? Kesinlikle hayır! Doğalgazımız akıyor. Ambarlarımız ağzına kadar dolu.” dedi.

“Topraklarımızdan petrol fışkırıyor, akaryakıt yükü hafifliyor, enflasyon can çekişiyor.” diyen Necmettin Batırel şöyle devam etti:

“Ukrayna tahılını hem %25 ucuza alacağız hem de dünyaya satacağız. Bakın reel kesim (iş dünyası) güven endeksi haziranda 104,6, hizmet sektörü güven endeksi 119,6, perakende ticaret güven endeksi 119,6 ile son derece yüksek. (100’ün üzerindeki rakamlar büyük canlanma olduğunu gösterir.)

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, 2022 yılının ilk çeyreğinde %7,3 ile rekor kıran büyüme hızı ikinci çeyrekte %5,6 artacak diyor. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında imalat sanayi üretiminde yüzde 12,2, hizmet sektörü talebinde ise yüzde 8,2 artış olacak. Yani iki çeyrekte Türkiye ortalama %6,5 büyümüş olacak ki yüksek enflasyona karşı büyük bir zafer.

Finans sektörünün kalbi bankaların kazancı mayısta 33 milyar lira ile 8’e katlandı. 5 ayda 132 milyar kâr ettiler. Şirketlerimiz 4-5 misli nasıl büyüdü? Satış yaparak...

Türkiye zenginleşti. Şu oturduğumuz evlere, kullandığımız otomobillere, çoluk çocuk herkesin elindeki (en ucuzu 5 bin lira) cep telefonlarına bakın gerçeği görürsünüz. Geçim zorluğu çeken kesim her zaman her devirde vardır. Önemli olan onları ezdirmemek, kollamak, gelirlerini arttırmaktır. İşte hükûmet bütün imkânları seferber etti, yıldırım hızıyla karar aldı. Memur da emekli de asgari ücretli de iki bayramı bir arada yaşayacak... Evet, enflasyon bizde de var, dünyada da var. Ama onlar küçülüyor biz büyüyoruz... Çünkü başımızda işini bilen vatandaşını düşünen, ülkemizi dış dünyada aslanlar gibi savunan bir hükûmetimiz, terörün kökünü kazıyan, şanlı Mehmetçiğimiz var.

Farkında mısınız bilmiyorum, ben hatırlatayım. Türkiye bugün dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri oldu. Bunu ispat için size en canlı örneği vereyim. Hazine ve Maliye Bakanlığı, dün ilk çeyrekte Türkiye’nin brüt dış borç stokunun 451 milyar dolar olduğunu açıkladı... Bunun millî gelire oranı %56,8... İngiltere’de bu oran %314, Fransa’da %210, Almanya’da %148, ABD’de %97... İşte o özlenen yere göğe sığdırılamayan Batı ülkeleri borç batağında boğuluyor...

Son söz: Türkiye kabına sığmıyor…”

Necmettin Batırel'in Türkiye gazetesindeki yazısının tamamı için...