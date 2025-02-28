Şamil Tayyar'dan olay olan soru: ''Umut hakkı, genel af, Anayasa değişikliği olur mu?''

Eli kanlı bölcü terör örgütü PKK'nın elebaşısı terörist başı Abdullah Öcalan'ın dün DEM Parti tarafından açıklanan "silah bırakın" çağrısının a rdından AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar "Umut hakkı, genel af, Anayasa değişikliği olur mu?" diye sordu.

DEM Parti'nin İmralı heyeti tarafından dün açıklanan teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın eli kanlı blücü terör örgütü PKK'ya yönelik "silah bırakma" ve "kendini feshetme" çağrısı gündemin 1 numaralı konusu olurken, AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, çağrının nasıl sonuçlar getireceğinin önemine vurgu yaparak "bu çağrının ek protokolü sözkonusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var" dedi.

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tayyar şunları kaydetti:

"Silah bırakma ve PKK’nın kendini feshetme talebinin, metinde görünür bir şarta bağlanmaması, kuşkusuz önemli. Burada önemli olan birincil unsur, bu çağrının nasıl sonuç üreteceğidir.

Hiç bir şarta bağlı kalmaksızın PKK kendini fesheder ve silahları bırakırsa, tarihi bir kırılma yaşanır, tüm ezberler bozulur, siyasi paradigmalar değişir. Hep birlikte Türkiye kazanır.

Ancak mesele, sadece Kandil’in tasfiyesiyle sınırlı değil. Zira, bitme aşamasına gelmiş, raf ömrü dolmuş ve eylem potansiyeli sıfıra yaklaşmış Kandil’in dağıtılması, tek başına beklentileri karşılamaz.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki yeni karargahında PKK/YPG varlığının akıbeti, sürecin en kritik evresidir. Süreç, Suriye’de PKK’ya ‘devlet hediyesi’ üretmemelidir. Diğer taraftan, bu çağrının ek protokolü sözkonusu mu, genel af, Anayasa değişikliği, umut hakkı gibi düzenlemeler gündeme gelir mi, kamuoyunun bilgilendirilmesinde fayda var.

Dileğimiz, Türkiye’ye yeni maliyetler üretmeden ve şartlara tabi kılmadan terör örgütünün silah bırakması ve kendini feshidir."