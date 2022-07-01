Sansür, tehdit, yaptırım... Üniversitelileri durduramadılar!

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları dekanlığın sansürüne rağmen orijinal Hekimlik Andı metnini okudu. Genç doktorların andı bitirememesi için perdenin indirildiği, ışıkların kapatıldığı görüldü.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Töreni'nde Hekimlik Andının değiştirilmiş halinin genç doktorlara okutulmak istenmesi tepkilere neden oldu.

Genç hekimler ışıkların kapatılması ve perdelerin indirilmesine rağmen metnin orijinal halini okudu. Hekimlerin meslek onuru için direndikleri anlar Türk Tabipler Birliği tarafından da paylaşıldı.

DEKANLIKTAN ÖĞRENCİLERE TEHDİT: "SONUÇLARI OLACAK"

Tıp Fakültesi Dekanlığı mezuniyet provasında öğrencilere hekimlik andı yerine üniversite tarafından yazılan bir “ant” metni dağıtmıştı. Duruma tepki gösteren öğrenciler yarın düzenlenecek törende orijinal metni okuyacaklarını söylerken; fakülte yetkilileri bunun bir protestoya dönüştürülmesi durumunda “sonuçları” olacağı tehdidinde bulundu.

AK Parti iktidarının ve destekçilerinin Hekimlik Andı'nda yer alan "cinsel yönelim" ibaresinden rahatsız olduğu biliniyor.

HKİMLİK ANDININ ORİJİNALİ: DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ CENEVRE BİLDİRGESİ HEKİMLİK ANDI

"Hekimlik mesleğinin bir üyesi olarak;

Yaşamımı insanlığın hizmetine adayacağıma,

Hastamın sağlığına ve esenliğine her zaman öncelik vereceğime,

Hastamın özerkliğine ve onuruna saygı göstereceğime,

İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceğime,

Görevimle hastam arasına; yaş, hastalık ya da engellilik, inanç, etnik köken, cinsiyet, milliyet, politik düşünce, ırk, cinsel yönelim, toplumsal konum ya da başka herhangi bir özelliğin girmesine izin vermeyeceğime,

Hastamın bana açtığı sırları, yaşamını yitirdikten sonra bile gizli tutacağıma,

Mesleğimi vicdanımla, onurumla ve iyi hekimlik ilkelerini gözeterek uygulayacağıma,

Hekimlik mesleğinin onurunu ve saygın geleneklerini bütün gücümle koruyup geliştireceğime, Mesleğimi bana öğretenlere, meslektaşlarıma ve öğrencilerime hak ettikleri saygıyı ve minnettarlığı göstereceğime,

Tıbbi bilgimi hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağıma,

Hizmeti en yüksek düzeyde sunabilmek için kendi sağlığımı, esenliğimi ve mesleki yetkinliğimi korumaya dikkat edeceğime,

Tehdit ediliyor olsam bile, tıbbi bilgimi, insan haklarını ve bireysel özgürlükleri çiğnemek için kullanmayacağıma,

Kararlılıkla, özgürce ve onurum üzerine,

Ant içerim."

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TARAFINDAN DEĞİŞİTİRİLEN HEKİMLİK ANDI METNİ

"Hekimlik mesleği üyeleri arasında katıldığım şu anda, kendimi insanlığın hizmetine adayacağıma söz veriyorum.

Hocalarıma karşı duyduğum ve gösterdiğim saygıyı hayatım boyunca koruyacağım.

Meslektaşlarımı kardeş olarak görerek, ilişkilerimde deontolojik kurallara bağlı kalacağım.

San'atımı vicdani ölçüler içerisinde ve ağırbaşlılıkla yapacağım.

Hekimlik mesleğinin geleneklerini ve şerefini titizlikle yaşatacağım.

Hastamın sağlığı baş kaygım olacaktır. Hastalarımın sırlarını muhafaza edeceğim.

Din, milliyet, ırk ve görüş farklılıklarının mesleğimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğim.

İnsan hayatına, ana rahmine düştüğü andan itibaren kesin olarak saygı duyacağım.

Tehdit altında bile olsam, mesleğimi insanlık aleyhine kullanmayacağım.

Hiçbir baskı altında kalmadan, bütün bu söylediklerimi yapacağıma namusum ve şerefim üzerine and içerim."