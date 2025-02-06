Santorini'de OHAL ilan edildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Yunanistan'ın turistik adası Santorini'de devam eden depremlerin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.
Yunanistan'ın depremlerle sarsılan adası Santorini'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklandı. Yetkililer, OHAL'in 1 Mart'a kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.
Santorini Adası'nda olası hırsızlıkların engellenmesi amacıyla polis gücü ve kontrollerin artırıldığı bilgisi de paylaşıldı.
11 bin kişi adayı terk etti
Cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından Santorini Adası'ndan 7 bini feribot, 4 bini de uçakla olmak üzere en az 11 bin kişi ayrıldı. Santorini'nin yanı sıra komşu Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da okullar yarına kadar kapalı olacak.
DHA/İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol