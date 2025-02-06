Santorini'de OHAL ilan edildi

Yunanistan'ın turistik adası Santorini'de devam eden depremlerin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Yunanistan'ın depremlerle sarsılan adası Santorini'de olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği açıklandı. Yetkililer, OHAL'in 1 Mart'a kadar yürürlükte kalacağını duyurdu.

Santorini Adası'nda olası hırsızlıkların engellenmesi amacıyla polis gücü ve kontrollerin artırıldığı bilgisi de paylaşıldı.

11 bin kişi adayı terk etti

Cumartesi gününden bu yana meydana gelen yüzlerce depremin ardından Santorini Adası'ndan 7 bini feribot, 4 bini de uçakla olmak üzere en az 11 bin kişi ayrıldı. Santorini'nin yanı sıra komşu Anafi, Paros, Nakşa ve Mikonos adalarında da okullar yarına kadar kapalı olacak.

DHA/İHA