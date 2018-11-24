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  3. 24 Kasım 2018 14:30

Savcı 16 il için düğmeye bastı ! Çok sayıda gözaltı var

Diyarbakır merkezli 16 ilde yapılan operasyonlarda 37 şüpheliden 35'i yakalandı.

Savcı 16 il için düğmeye bastı ! Çok sayıda gözaltı var
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Diyarbakır merkezli 16 ilde, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada kapsamında,  haklarında gözaltı kararı çıkarılan 37 şüpheliden 35'i yakalandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ/PDY'de yönetici konumunda  bulunan kişilerin, örgüt üyesi devlet memuru kişileri birtakım ankesörlü, büfe,  market gibi umuma açık sabit hatlardan arayarak örgütsel talimatlar vermesine  yönelik soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına  yönelik yapılan çalışmalarda, sabit hatlardan örgüt yöneticisi konumunda bulunan  şahıslar tarafından arandığı tespit edilen, muvazzaf binbaşı, iki yüzbaşı,  üsteğmen, 21 astsubay ve uzman çavuş olmak üzere toplam 26 askeri personel ile  görevinden ihraç edilen üsteğmen ve 3 astsubay, emekli 4 astsubay, askeri okuldan  ilişiği kesilen iki askeri öğrenci ve askeri kurumdan istifa eden astsubay  hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 37 zanlıdan 35'i, 16 ilde  düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA

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