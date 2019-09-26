Sayıştay'ın raporu şoke etti: 6 köprü fiyatına 1 köprü yapıldı!

Karayolları Genel Müdürlüğü üzerinden müteahhitlere haksız kazanç sağlandığı Sayıştay, belgeleriyle tespit edildi. Sayıştay raporuna göre, köprü yapım işi için bedelinin 610 katı daha fazla hakediş ödendi.

2018 yılı bütçesindeki başlangıç ödeneği yüzde 85 arttırılarak 18.1 milyar TL’den 33.5 milyar TL’ye çıkarılan Karayolları Genel Müdürlüğü hesaplarının denetimi, kamu kaynaklarının kullanımındaki usulsüzlükleri gözler önüne serdi.

Birgün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göreSayıştay’ın denetim raporunda yer alan tespitler özetle şöyle:

YİD PROJELERİNDE ÇALIŞMADAN ÜCRET

Yap-İşlet-Devret projeleri müşavirlik ihalelerinde, çalışan personelin teknik şartname hükümlerine uygun olmadığı, personelin yıllık izinli olduğu günlerde sözleşmeye aykırı olarak ücretlerinin idare tarafından ödendiği, personelin çalışmadığı yerden ücret aldığı, taahhüt edilen araçların idareye teslim edilmediği, sözleşme kapsamında temin edilen ekipman ve malzemeler kayıt altına alınmadı.

ZARAR ETTİREN KAZANDI

Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde yapılan bazı ihalelerde kullanılan fiyat dışı unsurların mevzuata uygun belirlenmediği, bu nedenle ihalelerin olması gerekenden daha yüksek fiyat teklif veren firmalara verildiği tespit edilmiştir. Üç yıllık dönem içinde, ihaleler toplam 17.2 milyon TL daha yüksek bedelle verilmiştir.

311 KAT DAHA PAHALI

Neopren mesnet tertibatı iş kaleminde, yaklaşık maliyet fiyatına göre yüklenici tarafından teklif edilen fiyat tam 311 kat fazla olmuştur. Sadece 25, 89 TL yaklaşık maliyete karşılık, 8 bin 50 TL teklif verilmiştir. Yaklaşık maliyet fiyatları ile fiilen yapılan köprü işleri bedeli karşılaştırıldığında,yüklenicinin sadece köprü işleri için yüzde 610 daha fazla hakediş tutarı elde ettiği görülmektedir.

Sıcak karışım imalatları için kullanım ömrü 15-20 yıl arasındadır. Bazı imalatların kesin kabulden 1-2 yıl sonra bozulduğu, bazılarının ise imalat yapılırken kusurlu olduğu idarenin araştırma raporlarıyla tespit edilmesine rağmen, bu işlerle ilgili herhangi bir kusur ve sorumluluk araştırması yapılmadığı tespit edilmiştir.

BİRDEN FAZLA ÖDEME

Yapım işlerine ait bazı projelerin gerçeğe uygun hazırlanmaması sonucu mükerrer ödemelerin yapıldığı görülmüştür. “Tatvan Ayrımı 9’ uncu Bölge Hududu Yolu Yapım İşi”nde yaptırılan projenin yer teslimiyle beraber kullanılamayacağı anlaşılarak, yeni bir proje yaptırılmış ve ikinci kez proje bedeli ödenmiştir. “Kınık Tüneli Yapım İşi”nde 800 metrelik bir kesimde yapılan imalatlar çökmüş, tekrar bu imalatlar yaptırılarak ikinci kere yükleniciye bedeli ödenmiştir.