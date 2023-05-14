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Seçim günü Starbucks krizi!

Seçim günü Starbucks krizi!
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Yüksek Seçim Kurulu, seçim yasakları kapsamında kapalı olacak yerler arasına dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ı da aldı.

Yüksek Seçim Kurulu, Starbucks'ı bünyesinde bulunduran Shaya Kahve Sanayi A.Ş'nin, Starbucks'ın seçim günü kapalı olacak mekanlar arasında bulunup bulunmadığına ilişkin görüş istemesi üzerine yaptığı değerlendirmede, Starbucks'ın da kahvehane statüsünde olduğu gerekçesiyle kapalı olmasına karar verdi.

Starbucks kahve zincirinin çalışanlarının mesai saatlerinin seçimde oy vermeye uygun bir şekilde düzenlenmediğine ilişkin iddialar sosyal medyada yer almıştı. Starbucks Türkiye, buna ilişkin Twitter'dan bir açıklama yayımladı. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çalışanlarımızın mesai saatlerinin oy kullanmalarına engel oluşturacak şekilde planlandığı bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm mağazalarımızın operasyon saatleri çalışanlarımızın oy kullanması uygun şekilde ayarlanmıştır.”

 

 

Etiketler ysk yüksek seçim kurulu starbucks
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