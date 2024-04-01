Seçim sonuçlarına itiraz süreci başladı

31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin itiraz süreci başladı. İtirazlar sandık kurullarından sonra sırasıyla ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) yapılacak.

Türkiye'de dün sandık başına giden seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini belirlemek için oy kullandı. Oy sayım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte seçim sonuçlarına yapılacak itiraz süreci de başladı. İtirazda bulunacak adaylar ve partiler için 13 günlük bir takvim işleyecek. İtirazlar sandık kurullarından sonra sırasıyla ilçe, il ve YSK'ya yapılacak. Sandık kurulu kararlarına itirazlar ilçe seçim kurullarına iletilecek. Bu itirazlar 2 Nisan Salı günü saat 15.00'e kadar yapılabilecek. İlçe seçim kurulları, başvuruları 2 gün içinde yani 4 Nisan Perşembe günü saat 17.00'ye kadar karara bağlayacak. İlçe seçim kurulu kararlarına itirazlar ise 5 Nisan Cuma günü mesai bitimine kadar il seçim kurullarına yapılacak. İl seçim kurulları da 2 gün içinde karar verecek. Kurullar, 7 Nisan Pazar gününe kadar başvuruları karara bağlayacak.

İtirazlar il seçim kurullarında reddedilirse başvurucular, YSK'ya başvurabilecek. Bu durumda, YSK Ramazan Bayramı'nda mesai yapacak. Başvuruları bayramın ilk günü 10 Nisan Çarşamba gününe kadar kabul edecek olan YSK, 13 Nisan Cumartesi gününe kadar da itirazlar için kesin kararını verecek. 7 üyeden oluşan YSK kararlarına itiraz yolu ise kapalı olacak.

DHA