Seçimi kaybeden Murat Kurum'dan ilk açıklama

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, seçim yenilgisinin ardından kameraların karşısına geçti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Ekrem İmamoğlu kazandı. İmamoğlu, AK Parti'nin adayı Murat Kurum'a 800 bin oydan fazla fark attı. Seçim sonuçlarının ardından Murat Kurum kameraların karşısına geçti.

Parti tercihinden bağımsız olarak oy veren herkese teşekkür eden Murat Kurum, ekibinde yer alanlara da teşekkürlerini iletti.

Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"İstanbul'un 39 ilçesinde, adaylarımızla, başkanlarımızla birlikte vatandaşımıza gittik. Dilimiz döndüğünce projelerimizi paylaştık. Bizi her vatandaşımız bağırına bastı. Tüm İstanbullu kardeşlerime teşekkür ediyorum. Benimle birlikte bu hayal için çalışan herkese teşekkür ediyorum.

Murat kardeşleri İstanbullular için çalışmaya devam edeceğiz. Yine sokakta ve milletimizin yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin verdiği mesajları düşünüp gerekli değerlendirmeyi yapacağız. Ülkemizin geleceğe daha iyi hazırlanması adına çalışmaya devam edeceğiz.

Kendisine adaylık görevini verdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye de teşekkür eden Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti:

"En büyük teşekkürü İstanbullulara yapmak istiyorum. Gittiğimiz her yerde o heyecanı gördük. Allah bahtımızı açık etsin. Milletimizin sandığa yansıyan iradesiyle biz de üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye çalışacağız. Bugünü milat kabul edip eksiklerimizi gidermek için çalışacağız."