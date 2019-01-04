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  3. 04 Ocak 2019 10:19

Seçmen listeleri askıya çıktı

YSK'nın 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimi için hazırladığı seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Seçmen listeleri askıya çıktı
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Yüksek Seçim Kurulu'nca (YSK), mahalli idareler seçimi için bugün askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak Perşembe günü saat 17.00'ye kadar askıda kalacak.

 Adres değişikliğinde bulunmak isteyen seçmenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvurarak nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerekiyor. 

Öğrenim gördükleri yerlerde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve kaldıkları yurt müdürlüğünden de yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle bağlı bulundukları okul ve yurtların ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ile eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmeleri halinde bulundukları yerden oy kullanabilecek.

ENGELLİ SEÇMENLER EVDE OY KULLANABİLECEK

Görme ve ortopedik engelli seçmenler oylarını, 75 yaş ve üzeri seçmenler gibi aile bireyleri ile birlikte sandık alanlarının giriş katlarında kurulacak sandıklarda kullanabilmek için engelli olarak kayıtlı olup olmadığını www.ysk.gov.tr adresinden 'Seçmen Sorgulama' uygulamasından ve e-Devlet kapısından öğrenebilecek.

Hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olanlar, 17 Ocak'a kadar 'Engeli Nedeniyle Yatağa Bağımlı Olduğu' veya 'Hastalığı Sebebiyle Yatağa Bağımlı Olduğu' ibare yer aldığı sağlık raporu ile birlikte, www.ysk.gov.tr internet adresinden temin edebileceği 'Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu'nu doldurup yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere bağlı bulundukları muhtarlığa teslim etmeleri halinde kayıtlı oldukları adreste seyyar sandık uygulaması ile oy kullanabilecek. 

Seçmenler bugünden itibaren YSK'nın 'www.ysk.gov.tr' adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasını da yapabilecek. Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 17 Ocak'ta askıdan indirilecek.
 
 
 

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