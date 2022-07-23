Sedat Peker Cem Küçük'ü tehdit etti: ''Eğer özür dilemezse...''

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, oyuncu Birce Akalay'ı tehdit eden Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük’e “Ya Birce hanımefendi kardeşimizden özür dilersin ya da 1 Ağustos'ta seni insan içine çıkamaz hale sokarım” diyerek uyarıda bulundu.

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük "Birileri ülkeyi yemeye ve satmaya devam ediyor, yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle" diyerek iktidarı eleştiren ünlü oyuncu Birce Akalay’ı tehdit etmişti.

Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker, Twitter’dan yaptığı paylaşımda Cem Küçük’e “Ya Birce hanımefendi kardeşimizden özür dilersin ya da 1 Ağustos'ta seni insan içine çıkamaz hale sokarım” dedi.

Peker’in kullandığı profillerden olan Deli Çavuş hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Soyadı gibi küçük olan cem, sana 1 Ağustos'a kadar müddet. Ya Birce hanımefendi kardeşimizden özür dilersin ya da 1 Ağustos'ta seni insan içine çıkamaz hale sokarım. Bu sana son uyarım. Patronuna yaptıklarım hala aklını başına getirmemiş anlaşılan, ama ben getireceğim!”

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde “Pensilvanya hatırası” sosyal medyada gündem olan Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, dövizdeki artışa ve ekonomik krize önceki gün Instagram hesabından, “Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz” diye tepki gösteren oyuncu Birce Akalay’ı bugünkü yazısında hedef göstererek, ‘tutuklanmak’la tehdit etti.

Küçük, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bunların hepsine bir öz güven gelmiş. Birce hanım, son 20 yıldır böyle konuşanlar ya içeri girdi, ya kaçtı ya da kariyerleri bitti.

Şu anda 17/25 Aralık öncesi ve sonrası hava var. Muhalefet de bu ortama güveniyor. Son sözü seçimlerde millet söyleyecek.

Birce Hanım, bir zamanlar Mehmet Ali Alabora vardı. Gezi’de ağaçların bahane olduğunu söylemişti. Kendisi galiba Londra’da. Siz siz olun fazla öz güvenli olmayın. Temkinli olmak daha iyidir…”