  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Sedat Peker’in kardeşinin gözaltı gerekçesi belli oldu

Sedat Peker’in kardeşinin gözaltı gerekçesi belli oldu

Sedat Peker’in kardeşinin gözaltı gerekçesi belli oldu

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker’in ruhsatsız silah bulundurmaktan dolayı, koruması Yunus Olcay'ın da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Sedat Peker organize suç örgütüne üye olmaktan hakkında önceki tarihlerde adli işlem gerçekleştirilen ve örgüt liderinin kardeşi olan Atilla Peker’in Muğla’nın Fethiye ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine, polis ekipleri tarafından Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan adli arama izni talep edildi. Talep üzerine verilen karar doğrultusunda Atilla Peker’in içerisinde olduğu araç, pazar günü yol kontrolünde durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ile 2 şarjör mermi ele geçirildi.

Gözaltına Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay’a sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmesi nedeniyle 3 bin 150’şer lira olmak üzere olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza uygulandığı öğrenildi. Peker ve Olcay, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.

Etiketler sedat peker atilla peker gözaltı gözaltı nedeni
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İnci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor: Tam kapanma sonrası ziyaretçi yoğunluğu
Bakan Soylu'dan ''istifa'' sorusuna yanıt
Süleyman Soylu'dan canlı yayında ilk Sedat Peker açıklaması
Geceyarısı Ankara'da kritik görevden alma... Erdoğan imzaladı
Leyla İle Mecnun dizisi hayranlarına büyük müjde
Satın aldığı araç kusurlu çıkmıştı; yargıdan karar 7 yıl sonra kararçıktı
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden 1 milyon TL’lik ret
Taksim camii ibadete açılıyor
Bakan Soylu canlı yayındayken Sedat Peker de canlı yayındaydı
Dünyanın en güçlü ordularında sıralama değişti... İşte Türkiye'nin yeri...