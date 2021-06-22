Sedsal Enerji’nin reklam yüzü Seren Serengil oldu

Enerji sektörünün önde gelen firmalarından Sedsal Enerji’nin reklam yüzü ünlü sanatçı Seren Serengil oldu.

Genç ve başarılı iş adamı Sedat Akdağ’ın liderliğinde adeta koşan Sedsal Enerji, bölgeye imzasını atmaya devam ediyor.

Sedsal Enerji Muğla'da planlı, programlı hamleleriyle her geçen gün istihdam kapasitesini ve üretim gücünü artırarak büyürken, üretim ve tedarik hizmetini katlayacak, işletme ve sanayi kuruluşlarına nefes aldıracak “ucuz ve indirimli elektrik” müjdesi geldi.

HEDEF SEKTÖRÜN BİR NUMARASI OLMAK



Hidroelektrik ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ‘stratejik yatırımlar’ını sürdüren, faaliyet alanını genişleten Sedsal Enerji sektörün bir numaralı oyun kurucusu olmayı hedefliyor.

Milli ekonomiyi savunan iş insanı Sedat Akdağ “Sedsal Enerji, bir gün enerjiyi herkese bedava vermeyi kendine en önemli hedef olarak belirlemiştir” ifadesi şirketin misyonunu ortaya koydu.

“CESUR, VİZYONER, DÜRÜST TÜCCAR” GÖMLEĞİ

Yeniliklere açıklığıyla bilinen iş insanı Sedat Akdağ, "benim diyen" sanayi devlerinin bile dile getirmekten çekineceği, "elektrik faturası kabusu"na getirdiği çözümle bir kez daha teknolojiye olan ilgisi ile dikkatleri üzerine çekti.

REKLAM YÜZÜ SEREN SERENGİL



Sedsal Enerji'nin yeni reklam yüzü de ünlü sanatçı Seren Serengil oldu. Sedsal Enerji’nin, tüm ülkeye örnek olması beklenen ‘ucuz ve indirimli elektrik’ sözünü, sanat dünyasının ünlü ismi Seren Serengil duyurdu.

Hem Sedsal'ın hem de Seren Serengil'in enerjisinin buluştuğu reklamda şirketin lideri Sedt Akdağ da rol aldı.

Reklam filminde Seren Serengil, izleyicilere, “Bu elektrik faturalarından bıktım, siz bıkmadınız mı?” diye seslenirken Sedat Akdağ da “Sedsal Enerji’yle tanıştınız mı? Sedsal Enerji indirimli elektriğin adresi…

Hayatın her alanı için ucuz ve indirimli elektrik. İşte Türkiye’nin özlemi…" ifadelerini kullanıyor.