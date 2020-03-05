Şehide yürek yakan veda

Şehit olan 23 yaşındaki İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi, memleketi Denizli'de toprağa verildi.



"RÜYALARIMA GİR, CANIM OĞLUM, SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Şehidin 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutanlığındaki askeri hastaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, Denizli Büyükşehir Belediyesinin cenaze nakil aracıyla Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi TOKİ evlerindeki baba ocağına getirildi. Anne Gülseren Akman, şehit oğlunun naaşına sarılarak, "Canım oğlum, seni üzdüysem beni affet. Seni çok seviyorum. Ağlamayın, o kimse ağlamasın isterdi. Rüyalarıma gir, canım oğlum, seni çok seviyorum." dedi.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde şehidin babası Suat, annesi Gülseren ve kardeşi Cemile Akman taziyeleri kabul etti. Şehidin naaşı, askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Törene katılanlar gözyaşlarına hakim olamadı. Bekar olduğu öğrenilen şehit Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın cenazesi, Asri Mezarlık'taki şehitliğe defnedildi.

Cenaze törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Bilal Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende şehidin İdlib'de birlikte görev yaptığı, ayağından yaralanarak gazi olan arkadaşı Arif Yaman da koltuk değnekleriyle hazır bulundu.