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  3. Şehidin kanı yerde kalmadı: 12 hain öldürüldü!

Şehidin kanı yerde kalmadı: 12 hain öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa Suruç'ta 1 askerin şehit olduğu saldırıya güçlü karşılık verildiğini, ilk belirlemelere göre 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suruç hududunda teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, Ulaştırma Sözleşmeli Er İsmet Aybek şehit oldu, 1 asker de yaralandı

Yaralanan asker hastaneye sevk edilerek tedavisine başlandı.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alındı. Bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği açıklandı.

Bakanlık ayrıca şehit asker için de taziye mesajı yayımladı:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Sınır karakoluna hain saldırı: 1 asker şehitSınır karakoluna hain saldırı: 1 asker şehitGüncel

 

Etiketler şehit tsk mehmetçik operasyon asker pkk terör terörist
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