Sınır karakoluna hain saldırı: 1 asker şehit

Şanlıurfa'da sınır karakoluna teröristler tarafından yapılan saldırıda 1 askerimiz şehit oldu.

Şanlıurfa Suruç'ta teröristler tarafından sınır karakoluna yapılan saldırıda bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Ayn El Arab bölgesinden, Esentepe Hudut Karakolu'na yönelik havan saldırısı düzenlendi. Teröristlerin saldırısında karakolda görevli sözleşmeli er şehit olurken, 1 asker ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden tahliye edilerek, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sınır hattında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri topçu birlikleri de saldırının yapıldığı bölgedeki terör hedeflerini obüs ve çok namlulu roketatar atışlarıyla ateş altına aldı.

Şanlıurfa Valiliği de sosyal medya hesabından; "Suruç'ta sınır karakolumuza hain saldırı sonucu 1 kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, 1 askerimiz de yaralanmıştır. Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır dileriz. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz" paylaşımı yapıldı.

MSB: 12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suruç/Şanlıurfa hududunda, 18 Eylül 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatar tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Ulş.Söz. Er İsmet AYBEK şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır.

Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş altına alınmış, bölgede ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir." denildi.

DHA