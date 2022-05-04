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Şehir merkezinde ayı paniği! Burun buruna geldiler

Şehir merkezinde ayı paniği! Burun buruna geldiler

Bursa'da yiyecek aramak için şehir merkezine inen ayı ailesi, çeşmeden su doldurmaya gelen vatandaşları kovaladı.

Olay, merkez Kaplıkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Çeşmeye su doldurmaya gelen vatandaşlar 50 metre ileride bulunan çöp kovasından ses geldiğini fark etti. Vatandaşlar, çöp konteynerinde yemek arayan 3 ayıyı gördü. Vatandaşların bağırdığı ayılar bir süre insanları kovaladı. Daha sonra çocuk parkına giderek bir süre bekleyen ayı ailesi gözden kayboldu.

Su doldurmaya gelen ve ardından ayı tarafından kovalanan Adem Gencer, "Biz su doldurmaya gelmiştik. Çöp konteynerinden sesler duyduk. Daha sonra arabanın farlarını oraya doğru çevirdiğimizde ayıların çöp konteynırında yemek aradığını gördük. Sonra korkutmak amaçlı biz ayıya bağırdık, ayılar da korktu ve bizi kovaladı. Biz de hemen koşarak kaçtık. Ayılar da çocuk parkına doğru indiler oradan da dereye inerek ormana geri gittiler" dedi.

İHA

Etiketler bursa ayı
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