Şehit Ömer Halisdemir mezarı başında anıldı

Niğde'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz kahramanı şehit astsubay Ömer Halisdemir, Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan’ın da katıldığı törenle mezarı başında anıldı.



Bakan Lütfi Elvan, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir ile vefat eden annesinin Niğde’nin Bor İlçesi’ne bağlı Çukurkuyu Beldesi’ndeki kabrini ziyaret etti. Elvan’a Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti Niğde Milletvekili Erdoğan Özegen, AK Parti İl Başkanı Emrah Özdemir ve belediye başkanları ile daire müdürleri eşlik etti. Ömer Halisdemir ve annesi Fadimana Halisdemir’in kabrinin başında Kuran’ı Kerim okunmasının ardından Bakan Elvan ile beraberindekiler dua etti.

ELVAN: MİLYONLARCA ÖMER HALİSDEMİR DOĞAR

Mezarlıktan çıkışında açıklama yapan Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yiğit şehidimiz Ömer Halisdemir’in kabrini ziyaret ettik. Bizde ’Analar ne aslanlar doğurur’ sözü vardır. Fetullahçı Terör Örgütü tarafından darbe girişimi sırasında bu ülkenin bölünmesini planlamaktan başka bir şey değil. Bu ülkenin işgali birilerinin eline teslim edilmekten başka bir kalkışma değildi. Ancak başta şehidimiz Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimiz ve milletimiz buna izin vermedi. Şehidimiz Ömer Halisdemir Türkiye’nin kaderini değiştiren öncü şehitlerimizden birisidir. Tıpkı surlara bayrak diken Ulubatlı Hasan gibi Çanakkale’de, Sakarya’da Anafartalar da işgalcilere karşı dimdik duran ve onları yok eden kahraman şehitlerimizdir. Buradan şunu söylemek istiyorum. Türkiye üzerinde hesabı olanlar şunu çok iyi bilsinler bir Ömer Halisdemir şehit olur, milyonlarca Ömer Halisdemir doğar. Türkiye Cumhuriyeti devleti Türk devletini başkaları ile asla karıştırmasınlar."

Kahraman şehit Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ise, "Türk milletine ve tüm annelere teşekkür ediyorum. Ben bir Ömer Halisdemir’i nasıl yetiştirdiysem yeni nesil gençlerimizi, yeni gelen askerimizi ve polisimizi yetiştirmeye her zaman hazırım. Türk topraklarından bir parça da olsa hiçbir düşmana vermemek için bütün gücümle hazırım"dedi.

EŞİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Bakan Elvan, Ömer Halisdemir’in eşi Hatice Halisdemir’in evinde ziyaret edip baş sağlığı dileklerinde bulunduktan sonra Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı’na ağaç dikti. Ağaç dikimini ardından Ömer Halisdemir’in baba ocağını ziyarette bulunan Bakan Lütfü Elvan’a kardeşi Soner Halisdemir, Ömer Halisdemir’in resmi basılı tişörtü hediye etti. Elvan, tişörtü üzerine giyerek baba ocağından ayrıldı.