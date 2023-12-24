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Şehitlerin kanı yerde kalmadı 30 terörist etkisiz hale getirildi

Şehitlerin kanı yerde kalmadı 30 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanı Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı.

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan askerleri ziyaretinin ardından beraberindeki TSK Komuta Kademesi ile 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığına geçti.

Askerî törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Daha sonra Bakan Yaşar Güler başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 30'A YÜKSELDİ

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yaşar Güler, operasyonlara ilişkin talimatlar verdi.

Bakan Yaşar Güler, Pençe-Kilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30’a yükseldiğini açıkladı.

Etiketler terör terörist msb şehit
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