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Şehitlerin kanı yerde kalmadı! PKK'ya bir darbe daha

Şehitlerin kanı yerde kalmadı! PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" denildi.

 

Etiketler msb pkk terörist ypg
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