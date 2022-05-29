Şehitlerin kanı yerde kalmadı! PKK'ya bir darbe daha
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi" denildi.
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