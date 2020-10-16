Selvi'den olay iddia: ''Asıl gümbürtü o zaman kopacak''

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Enis Berberoğlu hakkında kaleme aldığı yazısında dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi.

Selvi, bugünkü köşe yazısında "Anayasa Mahkemesi ihlal kararında ısrar edecek ama bu kez geniş kapsamlı bir gerekçe yayınlanacak. Asıl gümbürtü o zaman kopacak" ifadelerini kullandı.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği “hak ihlali” kararını, “yerindelik denetimi” yapıldığı gerekçesiyle kabul etmedi. Bunun üzerine Enis Berberoğlu’nun avukatları dün 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundular.

Bu arada İstanbul 14. Ağır Ceza’nın kararı üzerine Anayasa Mahkemesi olağanüstü toplantı kararı almıştı. Orada İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı masaya yatırıldı. Yerindelik denetimi yapıldığı eleştirisine yanıt verilmesi tartışıldı. Ancak herhangi bir açıklama yapılmaması kararı alındı.

Doğru olan yapıldı. Çünkü gecikmeden bu karar yeniden önlerine gelecek. Enis Berberoğlu’nun avukatları iç hukuk yollarını tükettikten sonra bireysel başvuruda bulunacak. Aynen Mehmet Altan’ın avukatının yaptığı gibi. Peki Anayasa Mahkemesi ne yapacak? Anayasa Mahkemesi ihlal kararında ısrar edecek ama bu kez geniş kapsamlı bir gerekçe yayınlanacak. Asıl gümbürtü o zaman kopacak.

