Semptomsuz vaka sayılarından haberimiz olmayacak!

Sağlık Bakanlığı, ’15 Ekim’den itibaren bütün rakamları açıklayacağını’ söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'yanlış anlaşıldığı' öne sürüldü. Sözcü gazetesinden bugün yer alan ve Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan habere göre sayılar halka açıklanmayacak, sadece Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, “15 Ekim’den sonra yapılan kesitsel taramaları da toplumla paylaşacağız. Semptomu olmasa da paylaşacağız” demişti.

Vaka sayısının gizlendiği konusunda ciddi tartışmaların yaşandığı dönemde yapılan bu açıklama, “Artık bütün rakamlar toplumla paylaşılacak” şeklinde değerlendirildi.

Ancak Bakan Koca tarafından 15 Ekim’de açıklanan tabloda hiçbir değişiklik olmadı. Sözcü’de yer alan haberdeki açıklama özetle şöyle:

* Sayın Bakan geçtiğimiz hafta açıklamasında ‘kesitsel tarama’dan bahsetmişti. Kastettiği, yurt dışı çıkışlarda yapılan testler, sporculara, askerlere v.b. yapılan testlerdir.

* Kesitsel taramalarda elde ettiğimiz sayıları da, bugüne kadar Dünya Sağlık Örgütü’ne gerçekleştirdiğimiz rutin bilgi akışındaki rakamların arasına dahil ediyoruz.

* Bundan sonraki süreçte, nasıl normal hasta sayılarıyla ilgili bildiriyorsak, bu kesitsel taramaların da akıbetlerini oraya bildirmiş olacağız. Ama yanlış anlaşılmasın, bu günlük tabloya dahil edilmeyecek.

* Sadece Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşım noktasında bu sağlanacak. Şunu da vurgulamak isteriz, Dünya Sağlık Örgütü’nün bizden böyle bir talebi olmadı. Biz bu noktada şeffaflığı gün yüzünde tutmak açısından paylaşmış olacağız.