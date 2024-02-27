Sesiniz kişiliğinizi ele veriyor! Dışa mı dönüksün, çekici veya zeki misin?

Bilimsel araştırmalara göre, sesimiz ve nasıl konuştuğumuz kişiliğimiz hakkında bilgi verebiliyor. Örneğin ses tonu düşük olan insanlar, ''sosyoseksüel'' davranışlar söz konusu olduğunda daha sınırsız davranabiliyor. Kalın sesli kişiler ise daha dışa dönük ve daha ''baskın'' karaktere sahip.

Morgan Freeman'ın gibi alçak perdeden bir ses dışa dönüklüğün ve hatta cinsel çekiciliğin bir işareti iken, yüksek ses gücün bir yansıması olabilir.

İşte bilime göre sesiniz sizin hakkınızda neleri açığa çıkartıyor.

NTV'den Murat Şahin'in haberine göre, bir sesin perdesi, ses telleri tarafından üretilen saniyedeki titreşim sayısına bağlı olarak kulak tarafından algılanan yüksekliği veya alçaklığı ifade eder.

Oyuncu Cameron Diaz, şarkıcı Christina Aguilera veya komedyen Steve Carell gibi yüksek perdeli sesler daha tiz veya daha hafiftir.

Aktör Morgan Freeman ya da şarkıcı Tina Tuner gibi alçak perdeli sesler ise genellikle zengin ya da derin olarak tanımlanır ve karşı cinste çekici bir özellik olarak görülür.

Yakın zamanda yapılan araştırmaya göre, alçak perdeden konuşan kişilerin uzun süreli ilişkiler için daha çekici olduğu izlenimi yarattıkları görülmüştür.

Çalışma yazarlarına göre, bunun nedeni alçak perdeden konuşan insanların sesleri kişiyi "büyük ve göz korkutucu" gösteriyor.

Deneylere göre, ses tonu düşük olan kişiler, yönelim, tutum ve arzular da dahil olmak üzere "sosyoseksüel" davranışları söz konusu olduğunda daha "sınırsız" davranıyorlar.

Araştırmada ayrıca, kalın sesli kişilerin daha dışa dönük ve daha "baskın" karaktere sahip oldukları, yani sosyal durumlarda yüksek düzeyde etkiye sahip oldukları görülmüştür.

2020'de yapılan bir araştırmaya göre, kalın sesli erkeklerin bir partneri cezbetme olasılığı daha yüksek, ancak yüksek testosteron seviyeleri nedeniyle partnerlerini aldatma olasılıkları bununla doğru orantılı olarak daha yüksek.

Araştırmalara göre, kadınlar genellikle düşük, zengin sesli erkeklere ilgi duyuyor çünkü bu sesler yüksek testosteron seviyeleriyle ilişkilendiriliyor.

2012 yılında yapılan bir araştırma, insanların daha baskın, dürüst, zeki ve çekici göründükleri için ses perdesi daha düşük olan politikacılara oy vermeyi tercih ettiklerini ortaya koydu.

2013 yılında yapılan bir araştırma , ses tonu daha düşük olan CEO'ların, ses tonu daha yüksek olan CEO'lara kıyasla daha büyük şirketleri yönettiğini, daha yüksek ücretler kazandığını ve daha uzun görev sürelerine sahip olduğunu ortaya koydu.

Hollywood film yönetmeni Quentin Tarantino ve İrlandalı eski futbolcu Shay Given gibi hızlı konuşanlar, genellikle akıllarında paylaşmak istedikleri çok şey olduğu izlenimini verirler.

Genellikle konuşma hızımızın ya da tempomuzun ne kadar zeki olduğumuzu ortaya koyduğu varsayılır; sanki daha güçlü beyinlere sahip insanlar kelimeleri daha hızlı işleyebiliyormuş gibi düşünülür, ancak uzmanlara göre konuşma hızımızın zeka ile hiçbir ilgisi yok.

Konuşma hızı ile zeka seviyesi arasında bir bağlantı bulunmuyor.

Ancak araştırmacılar ses temposunu başka özelliklerle ilişkilendirmiştir.

1984 tarihli bir makalede, dışa dönük kişilerin konuşma temposunun içe dönük kişilerden daha hızlı olduğu bildirilmiştir.

ARTİKÜLASYON

Konuşma esnasında mırıldanıp mırıldanmadığımız, heceleyerek konuşmanız ya da kelimelerimizi mükemmel bir şekilde telaffuz edip etmediğimiz de kişilik özelliklerimizle bağlantılıdır.

2021 yılında yapılan bir araştırma, aktör Tom Hardy gibi mırıldanan erkeklerin, maço olmakla bağlantılı olduğu için kadınlar tarafından daha çekici görüldüğünü ortaya koymuştur.

Öte yandan erkekler, Elizabeth Hurley'nin zarif tonları gibi net telaffuzları karşı cinste çekici buluyor çünkü bu kadınsılıkla ilişkilendiriliyor.

VOLÜM (SES HACMİ)

Ses yüksekliğiniz ister aktör Brian Blessed gibi güçlü, ister Elon Musk gibi sessiz bir mırıltı olsun kişiliğiniz hakkında da çok şey ortaya çıkarabilir.

2014 yılında yapılan bir araştırma, daha yüksek bir sese sahip olmayı, bir grup adına karar verebilmek gibi sosyal bir durumda gücü elinde tutmakla ilişkilendirmiştir.

Bu, sesinizin seviyesini bilinçli olarak yükseltmenin size daha fazla kontrol sağlayabileceğini ve insanların sizi dinlemesini sağlayabileceğini göstermektedir.

Amerikalı psikologların 1934 tarihli bir makalesine göre, daha dışadönük insanlar "daha yüksek, daha gürültülü ve kaygısız seslere" sahiptir.

Sessiz seslere sahip olanlar, daha düşük bir ses seviyesi başkalarının dikkatini çekmediği temeline dayanarak, genellikle daha içe dönük olarak algılanır.

Ancak, içe dönük kişiler yüksek sesli, dışa dönük kişiler ise sessiz olabileceğinden bu bağlantı net değildir.

NTV