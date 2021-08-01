Sıcaklıklar daha da artacak! Meteoroloji'den ''bunaltan'' uyarı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye'yi etkisi altına alan ve nefes aldırmayan hava sıcaklıkları yeni haftada daha da artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü aşırı sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz’de etkili olacağını bildirerek yayımladığı haritayla uyarı yaptı.

Renklerle kategorize edilen haritaya göre, hava sıcaklığının Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Marmara’da hafta boyu sıcaklığın 36-40 derece, Ege’de 39-43 derece, Akdeniz’de ise 41-43 derece arasında olacağı öngörülüyor.

MARMARA İÇİN KRİTİK UYARI

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgede, sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.Hafta boyunca bölgede etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde (11.00-16.00 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların, sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.



5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun’un doğusu, Ordu, Kars, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Iğdır, Muş, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari’nin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara ve Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların yarın Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari’nin doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.



MARMARA Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ile yarın Samsun'un doğu ilçeleri ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinde Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Muş, Ardahan, Kars, Ağrı ile Van ve Hakkari çevreleri, yarın öğle saatlerinden itibaren Kars, Ardahan, Erzurum, Iğdır, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra Van ve Hakkari'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

















