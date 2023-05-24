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Sigara fiyatlarına yine zam geliyor!

Sigara fiyatlarına yine zam geliyor!
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, maliyetlerden dolayı tütün ürünlerine 3 liralık bir zam geleceğini ancak bu zam öncesinde firmaların bayilere dağıtımı durdurduklarını belirtti.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, 14 Mayıs seçimlerinden bir hafta önce sigara firmalarının bakkal ve tekel bayilere sigara satışını durdurduğunu söyledi.

Erol Dündar konuyla ilgili açıklamasında, artan maliyetlerden dolayı tütün ürünlerine 3 liralık bir zam geleceğini de belirtirken, “Bu zam öncesi bize satışı durdurdular. Biz tüketicilerle karşı karşıya geliyoruz. Stokçu konumuna düşüyoruz. Firmalardan bu uygulamaya derhal son vermelerini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dündar dağıtımın ne zaman normale döneceğini de bilmediklerini belirterek, "Şu anda hâlâ ne zaman sigara dağıtımının başlayacağını söylemiyorlar bize. Biz kamuya toplu şekilde şikâyetimizi bildirdik. Değerli tüketiciler, bizler stokçu değiliz satacak ürün bulmakta sorun yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Not: Sigara markalarının basın yoluyla yayınlanması yasak olduğu için markalar Haber3.com tarafından duyurulmamıştır. 

 

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