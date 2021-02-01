Sigara, nargile ve alkole yeni yasaklar geliyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başkanı olduğu Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK) toplantısı çerçevesinde yeni açıklamalar yaptı. Oktay, alkol ve tütün ürünlerinin satışına ilişkin yeni yasakların getirileceğini söyledi.

14 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın başkanlığında yeniden oluşturulan BMYK tarafından ‘Bağımlılık ile Mücadele Seferberliği’ başlatılacağı açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, alkol ve tütün satışı yapıldığını gösteren reklam niteliğindeki tabela ve ayaklı panoların kullanımı ile ‘meyhane, tobacco shop, nargile cafe’ gibi isimlerin dükkân ismi olarak verilmesinin önüne geçileceğini ifade etti.

Milliyet'ten Abdullah Karakuş'a konuşan Oktay, 26 Ocak'taki BMYK’nın üçüncü toplantısını hatırlattı. Bağımlılıkla mücadeleyi "uyuşturucu, tütün ve tütün ürünleri, alkol ve davranışsal (dijital bağımlılık, kumar vb.)" gibi dört ana başlıkta topladıklarını ifade eden Oktay, "Nargilelik tütün ürünlerinde aromanın yasaklanmasına yönelik düzenlemeler yapmak da eylem planlarımız dâhilinde" diye belirtti.

İnternet ortamına da düzenleme getireceklerini belirten Oktay, "Tüm internet servis sağlayıcıları yeni aboneliklerini, aksi talep edilmedikçe, güvenli internet hizmeti ile başlatacak" dedi. Oktay'ın açıklamalarına göre, siber zorbalık ve dijital kumara yönelik de önlemler getirilecek.