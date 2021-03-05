Sigorta Hesaplama Ve Başvurusu

Herhangi bir risk nedeniyle ortaya çıkacak hasarlara karşı sizleri koruma altına alan sisteme sigorta adı verilir.

Sigorta poliçesi sizleri her türlü riske karşı koruma altına alıyor. Sigorta sahibi kişi herhangi bir kazayla karşı karşıya kalması durumunda maddi varlığını güvence altına alıyor. Kazan anlarında tüketicinin yüksek ödeme yapmamasını sağlayan sigorta poliçesi dünyanın her yerinde yapılan uygulamalardan bir tanesidir.

Sigorta Çeşitleri Nelerdir?

Sigorta çeşitleri farklı ihtiyaçlara yanıt verebiliyor. Sigorta genel olarak herkes için maddi bir güvence sağlar. Hayatınızda değer verdiğiniz her şeye karşı sigorta desteğinden yararlanabilirsiniz. Sigorta sayesinde kendinizi güvende hissedersiniz. Her sigortanın çeşitleri ve taşıdığı farklı risk koşulları yer almaktadır.

Zorunlu Trafik Sigortası

Aracınızla herhangi bir kaza gerçekleştirmeniz durumunda karşı tarafa ödemek zorunda olduğunuz zararları kaza sigortaları maddi olarak karşılar.

Sağlık Sigortası

Gelecekte ihtiyaç duyabileceğiniz sağlık hizmetlerinin daha uygun fiyatlı elde edebilmek için sağlık sigortası paketlerini inceleyebilirsiniz.

Konut Sigortası

Sahip olduğunuz konutlarınızı herhangi bir riskten korumak için konut sigortasından yararlanabilirsiniz.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, devlet destekli sigorta türlerinden bir tanesidir. SGK ile anlaşmalı olan kurumlarda sağlık ihtiyaçlarınızı poliçeniz sayesinde kolayca karşılayabilirsiniz.

DASK

Zorunlu Deprem Sigortası Türkiye’de her ev sahibinin sahip olması gereken sigorta türüdür.

Sigorta Primi Nedir?

Sigorta primi, sigortalı olan kişinin ödediği ücrettir. Bu primler, sigorta çeşidi ve türüne göre farklı oranlarda olabiliyor. Sigortayı yapan kurumun sizlere sunduğu teminatları yerine getirebilmek için sigortalıdan talep ettiği tutara sigorta bedeli adı verilir.

Sigorta Poliçesi Nedir?

Sigorta poliçesi, sigorta sözleşmesinin adıdır. Poliçe olmasa bile sigorta teminatı sizlere verilir.

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

İsteğe bağlı sigorta nedir? SGK kanunları çerçevesinde bir çalışma geçmişi bulunmayan kişilerin sigorta primlerini kendileri ödeyerek yapılan sigorta türüdür.

18 yaşını dolduran ve aylık bağlanmamış kişiler bu sigorta türünden kolayca yararlanabilir. Bunların dışında isteğe bağlı sigorta talebinde SGK'ya başvuruda bulunmanız gerekir.

Zorunlu Sigorta Nedir?

Zorunlu sigorta, kamu güvenliği başta olmak üzere, kişileri ya da üçüncü şahısları risklere karşı korumak amacıyla yasal olarak yapılan sigorta türlerinden bir tanesidir. Bu sigorta türünün zorunlu olması herhangi bir risk durumunun karşınıza kolayca çıkabilmesidir. Herhangi bir durum karşısında, araç ya da mülk sahibi olunmasa bile zararların karşılanması için destek ve yardımcı olacak bir sigorta türüdür.

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