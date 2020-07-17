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  3. 17 Temmuz 2020 13:06

Siirt'te 4 PKK'lı yakalandı

Siirt'te, 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonların ardından yapılan istihbarat çalışmasıyla, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Siirt'te 4 PKK'lı yakalandı
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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haziran ayında terör örgütü PKK'ya yönelik Herekol ve Ciraf bölgelerinde, 2'si Terörden Arananlar'da Turuncu Liste'de olmak üzere 10 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun ardından istihbarat çalışması yaptı. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapanların belirlenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında, haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye' olmak suçundan 7 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunun 4 kişinin saklandıkları yerler saptandı. Şüpheliler jandarma ekiplerince düzenlenen hava destekli operasyonla yakalandı. 

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

AA

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terörist , siirt
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