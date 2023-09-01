Siirt'te korkutan deprem

Siirt'te saat 07.35'te ,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın yaptığı duyuruya göre Siirt'te saat 07:35'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.