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Siirt'te korkutan deprem

Siirt'te korkutan deprem
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Siirt'te saat 07.35'te ,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'ın yaptığı duyuruya göre Siirt'te saat 07:35'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.

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