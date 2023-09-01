Siirt'te korkutan deprem
Siirt'te saat 07.35'te ,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD'ın yaptığı duyuruya göre Siirt'te saat 07:35'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 7 km olarak açıklandı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 1, 2023
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Merkez (Siirt)
Tarih:2023-09-01
Saat:07:35:09 TSİ
Enlem:37.908 N
Boylam:42.073 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/BbrF6aKWb6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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