Siirt'te operasyon ! 23 terörist öldürüldü
Siirt'te operasyon ! 23 terörist öldürüldü
Son 60 yılın rekoru kırıldı ! Kavruluyor
Son 60 yılın rekoru kırıldı ! Kavruluyor
Emniyet'ten Reina saldırısı açıklaması
Emniyet'ten Reina saldırısı açıklaması
Rusya Avrupa Birliği'ne resti çekti
Rusya Avrupa Birliği'ne resti çekti
Bakan müjdeyi verdi: Temmuz'dan itibaren fiyatlar düşecek
Bakan müjdeyi verdi: Temmuz'dan itibaren fiyatlar düşecek
Bakan açıkladı, binlerce kişi pazartesi gününe kilitlendi
Bakan açıkladı, binlerce kişi pazartesi gününe kilitlendi
Whatsapp'tan gelen bu mesajı açmadan silin !
Whatsapp'tan gelen bu mesajı açmadan silin !
Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler kıskıvrak yakalandı
Bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler kıskıvrak yakalandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 30 Haziran 2017 20:50

Siirt'te operasyon ! 23 terörist öldürüldü

Siirt'te PKK'ya yönelik operasyonlarda 23 terörist öldürüldü.

Siirt'te operasyon ! 23 terörist öldürüldü
A+ A-

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik  operasyonlarda 23 terörist etkisiz hale getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı,  Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı  ekiplerince, Pervari ilçesinin Yazlıca Herekol Dağı'nda 12 Haziran'da başlayan  "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01" operasyonunun devam ettiği  bildirildi.

Operasyon kapsamında Yazlıca Herekol Dağı bölgesinde yerli insansız  hava aracı ile tespit edilen ve 8-10 kişi olduğu değerlendirilen teröristlere  yönelik 2 F-16 ile hava harekatı düzenlendiği belirtilen açıklamada, askeri  birliklere saldırı hazırlığında bulunan 9 teröristin etkisiz hale getirildiği  anımsatıldı.

57 sığınak ve depo olarak kullanılan mağaranın da imha edildiği  bildirilen açıklamada, şimdiye kadar RPG-7 silahı, 2 M-16 piyade tüfeği, 2 PKMS  makineli tüfek, Ak-47 kaleşnikof, Doçka ağır makineli tüfek, 23 el bombası, 3  telsiz, 15 el yapımı patlayıcı düzeneği ile yapımında kullanılan 412 tüp,  yaklaşık 35 ton erzak ve yaşam malzemesi, çok sayıda mühimmat ve örgütsel döküman  ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, 18 gündür havadan ve karadan devam eden operasyonda  şimdiye kadar 23 teröristin etkisiz hale getirildiği, teslim olan 4'ü kadın 9  teröristin adli işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

operasyon , terörist , öldürüldü , siirt